Região Metropolitana do Recife PM prende mulher por envolvimento em quadrilha que sequestrou homem em Olinda Corporação libertou a vítima sem ferimentos; outros dois membros do grupo criminoso fugiram

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu uma mulher suspeita de envolvimento no sequestro de um homem, de 61 anos, encontrado amarrado dentro do próprio carro, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada desta terça-feira (7).

Na abordagem, após interrogatório com a suspeita, a corporação conseguiu identificar outros membros da quadrilha envolvida no sequestro. Durante a ocorrência, os agentes chegaram a trocar tiros com os criminosos, na avenida do Forte, no Recife, quando encontraram a vítima dentro do carro.

"Nós recebemos a denúncia de um carro roubado transitando no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife. Ao fazermos a abordagem ao veículo, que era um Captur vermelho, encontramos uma mulher, de 24 anos, que estava portando uma touca preta e fios. Ela confessou ter roubado o carro e que o dono do veículo estava sob poder dos outros membros da quadrilha que estavam praticando um sequestro", começou o Major PM da CIP-Moto, Swellington de Andrade.

"Ela nos indicou para os outros dois membros da quadrilha, e os identificamos no bairro de Casa Caiada, em Olinda, dentro de um Corolla. Tentamos fazer a abordagem, e demos ordem de parada, que eles não seguiram. Só conseguimos abordá-los quando eles bateram o carro em uma calçada. Depois disso, houve uma rápida troca de tiros em resposta aos disparos iniciais dos criminosos, que fugiram em seguida", completou o major.

Após a fuga, os agentes identificaram a vítima do sequestro, amarrada e amordaçada, com sacos plásticos e fitas na boca, na parte de trás do carro.

Segundo a corporação, o homem afirmou que estava sendo "torturado" pelos criminosos e que chegou a sofrer agressões. Ele foi abordado pelos três criminosos perto de sua casa, no bairro do Cordeiro, quando teve sua liberdade retida.

A mulher que foi presa responde pelos crimes de extorsão mediante sequestro, adulteração de veículo e roubo. As investigações seguem para encontrar os demais responsáveis pelo delito.

