PM prende seis e apreende quase 100 quilos de maconha em operação no Agreste de Pernambuco

Quase 100 quilos de maconha foram apreendidos, e seis pessoas, presas durante operação da Polícia Militar no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (3).



Segundo a corporação, agentes do 24º BPM monitoravam o transporte de drogas Santa Cruz do Capibaribe para o distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus.



Uma operação foi montada e um veículo com cinco pessoas foi abordado. Com o grupo, os policiais encontraram, inicialmente, três quilos de maconha.



Na ocasião, um dos detidos informou que o material pertencia a um sexto suspeito, morador de Gravatá.

A equipe fez o deslocamento até a cidade indicada e localizou o suspeito na rua Dom Carlos Coelho, em frente a uma residência.



No local, com ajuda de cães do 1º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp), foram encontrados balança de precisão, uma espingarda e mais 96 quilos de maconha.



Aos policiais, o homem informou ter uma dívida com o tráfico.



Ele disse, ainda, ter vendido, aproximadamente, R$ 3 mil da substância e pretendia comercializar mais R$ 85 mil da droga para quitar o pagamento.



Os suspeitos e os 99 quilos de maconha foram encaminhados à Delegacia de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, para adoção das medidas cabíveis.

