Violência PM prende suspeito de diversos homicídios e apreende armas de fogo em Inajá Foragido estava em residência na caatinga

Policiais militares da 4ª Companhia Independente cumpriram mandados de prisão expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru e pela Vara Única da Comarca de Inajá, contra um indivíduo apontado como autor de homicídios em Inajá, Sertão de Pernambuco, e em cidades vizinhas, nesta quarta-feira (11).

Durante a operação, as equipes realizaram incursões na caatinga em busca do local onde o foragido se encontrava. Ao identificar a residência, foi montado um cerco policial.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Durante a revista, foi descoberto que o enteado do suspeito também estava no interior da residência.

Na ação, foram apreendidas três armas de fogo sendo dois revólveres calibre .38 e um rifle calibre .38, além de diversas munições calibres .38 e .12, bem como uma porção de substância análoga à maconha.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.

