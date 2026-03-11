Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Violência

PM prende suspeito de diversos homicídios e apreende armas de fogo em Inajá

Foragido estava em residência na caatinga

Reportar Erro
Dois revólveres calibre .38 e um rifle calibre .38 foram apreendidos Dois revólveres calibre .38 e um rifle calibre .38 foram apreendidos  - Foto: Reprodução

Policiais militares da 4ª Companhia Independente cumpriram mandados de prisão expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru e pela Vara Única da Comarca de Inajá, contra um indivíduo apontado como autor de homicídios em Inajá, Sertão de Pernambuco, e em cidades vizinhas, nesta quarta-feira (11).

Leia também

• Compesa identifica desvio de água em adutora no Agreste capaz de abastecer 32 mil pessoas por dia

• Polícia detalha apreensão de adolescente envolvido no assassinato de motorista por aplicativo

Durante a operação, as equipes realizaram incursões na caatinga em busca do local onde o foragido se encontrava. Ao identificar a residência, foi montado um cerco policial.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Durante a revista, foi descoberto que o enteado do suspeito também estava no interior da residência.

Na ação, foram apreendidas três armas de fogo sendo dois revólveres calibre .38 e um rifle calibre .38, além de diversas munições calibres .38 e .12, bem como uma porção de substância análoga à maconha.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter