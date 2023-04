A- A+

Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ação da Polícia Militar contra suspeitos de assaltos a ônibus, na avenida Agamenon Magalhães, no Complexo de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

As imagens mostram três suspeitos de roubar passageiros do coletivo e um deles tenta fugir dos agentes pendurados na janela. No vídeo, um policial militar aparece puxando o homem do ônibus.

No chão, o PM ainda agride o homem com socos e pontapés - um dos chutes é contra a cabeça do suspeito. Em certo momento, é possível ouvir barulhos de tiros no local. Um outro policial militar aparece nas imagens imobilizando um dos suspeitos atrás do ônibus.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) disse que o caso ocorreu na noite do domingo (2) diante do Classic Hall. Os três suspeitos foram presos.

"Os policiais do BPRv e do 1º Batalhão acionados para a ocorrência conseguiram recuperar os objetos roubados dos passageiros, como celulares, relógios e bolsas", disse a corporação, em nota enviada nesta terça-feira (4).

Sobre a ação, a polícia disse que "os envolvidos [no roubo] tentaram fugir pela janela do coletivo, mas foram impedidos e levados à Delegacia de Plantão do Varadouro, em Olinda".

"A respeito da abordagem dos policiais militares, a Corregedoria Geral da SDS irá instaurar investigação preliminar para apurar o fato", informou a secretaria.

A investigação irá apontar se existem elementos suficientes para instaurar processos administrativos disciplinares, que seriam usados para apurar a conduta dos profissionais.

"A Corregedoria ressalta que todos os procedimentos e processos disciplinares são conduzidos com total imparcialidade, isenção e observância aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório e ampla defesa", completou a SDS-PE.

Na ação, policiais também apreenderam uma arma branca com um dos suspeitos. A Polícia Civil registrou a prisão em flagrante dos três homens por roubo. O caso segue em investigação.



Veja também

Bangladesh Incêndio em mercado de roupas na capital de Bangladesh