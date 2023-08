PM que espancou e matou namorada em Carpina segue foragido; Justiça ordena prisão temporária

A- A+

O policial militar Jáleson de Santana Freitas teve a prisão temporária expedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ele é o suspeito de espancar e matar a namorada, Siméia da Silva Nunes, em Carpina, na Zona da Mata Norte do Estado, na noite do último sábado (29), e de ferir um mototaxista. O policial segue foragido.

De acordo com o TJPE, o pedido de prisão temporária foi feito pela Polícia Civil do Estado. "A prisão temporária tem a finalidade de garantir o bom andamento do inquérito policial, no caso do representado estar em local incerto e não sabido - foragido - portanto não houve audiência de custódia", explicou a assessoria de comunicação do tribunal.

Com a expedição do mandado e sua inserção no Banco Nacional Mandados de Prisão (BNMP), feita no último domingo (30), qualquer autoridade policial pode cumpri-lo em qualquer parte do Brasil.

A prisão preventiva foi decretada pelo Polo de Audiências de Custódia de Nazaré da Mata tem prazo de 30 dias.

Ainda segundo o TJPE, após o cumprimento do mandado de prisão, o autuado, segundo a decisão, deverá ser conduzido ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed).

Câmera de monitoramento registrou o crime (Foto: Reprodução)

O crime

A promotora de vendas Siméia da Silva Nunes, de 33 anos, foi assassinada a tiros pelo namorado, o policial militar Jáleson de Santana Freitas, de 38 anos, na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime, que foi registrado na Delegacia de Goiana, também na Mata Norte, como feminícidio, aconteceu na noite do último sábado (29).

Siméia e Jalésson estavam em um bar quando o policial começou a agressão. Ele desferiu socos e pontapés contra a vítima. O espancamento foi registrado por uma câmera de monitoramento do bar.

As imagens mostram o momento que o policial puxa a mulher pelo cabelo e a arremessa contra o chão. O homem ainda dá chutes em Siméia quando ela está caída.

Outras imagens do lado externo do estabelecimento mostram Siméia tentando fugir do local. Ela encontra um mototaxista, mas o policial se aproxima em um carro branco. Antes de Siméia subir na moto, o policial saca uma arma e atira na direção dela e do mototaxista, atingindo os dois.

A mulher foi atingida no peito com dois disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. O mototaxista, identificado como José Marcelo Batista Rego, foi alvejado no braço e na perna e também socorrido.

"O autor fugiu em seguida. As investigações foram iniciadas de imediato e seguem até elucidação total do crime", detalhou a Polícia Civil, por meio de nota. A Polícia Militar, também em nota, disse que o policial "até o momento não foi localizado". Buscas pelo criminoso seguem em andamento.

Além do feminícidio, o caso foi registrado como tentativa de homícidio do mototaxista. O profissional foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

