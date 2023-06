A- A+

O sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) Erivaldo Gomes dos Santos foi condenado a 19 anos e 10 meses pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado contra a manicure Renata Sérgio da Silva, sua ex-companheira, com quem manteve relacionamento durante 11 anos.

Eles haviam terminado a relação amorosa extraconjungal meses antes do crime e, juntos, têm uma filha de 15 anos.

O júri popular que condenou o homem aconteceu nesta segunda-feira (19), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife.

A tentativa de feminicídio aconteceu em setembro de 2018. Na ocasião, a manicure, à época com 30 anos de idade, foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, sendo um de raspão.

Erivaldo Gomes dos Santos foi preso um mês após atirar na ex-companheira e encontrava-se em regime fechado.

O episódio aconteceu dentro de um salão de beleza onde a vítima trabalhava, no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Os tiros foram registrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Alguns trechos foram reproduzidos durante o julgamento.

Segundo a advogada da vítima, Tatiana da Hora, existem evidências claras que comprovam o crime.

“A tentativa de feminicídio é escancarada e filmada. Ela foi alvejada com uma medida protetiva dentro da bolsa. Então, não tem muito o que discutir", afirmou Tatiana.

Comportamento do réu

Enquanto acompanhava as apresentações de acusação e defesa do seu caso, o réu Erivaldo Gomes dos Santos apresentou um comportamento inquieto.

Na maior parte do tempo, de cabeça baixa e de olhos fechados, ele chorou e agitou pernas e braços.

“Merece apanhar”

Durante a sua fala, o advogado Wendel Freitas, um dos que defendeu o acusado, retratou o caso conjugal mantido entre o assassino e a vítima e disse que, em cidades do interior de Pernambuco, há uma teoria de que, segundo ele, as mulheres dizem que “a mulher que está disposta a ‘pegar’ marido dos outros tem que estar disposta a receber umas boas lapadas”.

Os representantes da acusação do caso afirmaram que a manicure sabia da existência do casamento de Erivaldo desde o início da relação. A defesa dela, por sua vez, assegurou que não.

A colocação de Freitas causou indignação à promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Eliane Gaia.

“Ele fala como se nós, mulheres, fôssemos molecas. É como se voltássemos no tempo onde a mulher não podia falar nada e era objeto do marido. Naquela época, a mulher só poderia fazer uma coisa se o marido autorizasse. Cuidado com quem vocês se relacionam por aí, para não levarem umas lapadas”, disse, se dirigindo ao público.

