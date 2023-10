A- A+

POLÍCIA PM reage à tentativa de assalto, mata suspeito e fere outra na Iputinga, no Recife Policial estava em avenida no bairro quando foi abordado pelos dois suspeitos

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, na manhã do domingo (22). O militar baleou os dois suspeitos da investida criminosa. Um suspeito morreu ainda no local e a mulher, alvejada na perna, ficou ferida.

O caso aconteceu na avenida Camarão, por volta das 9h30. A mulher ferida foi socorrida para uma unidade hospitalar e, após alta, foi encaminhada à delegacia, de onde será encaminhada para audiência de custódia.

"Um homem e uma mulher, com 24 e 20 anos respectivamente, após anunciarem um roubo, portando arma de fogo, foram feridos pela vítima, um homem de 36 anos, agente de segurança pública", explicou a Polícia Civil, em nota.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Pernambuco, que registrou a ocorrência por meio da Força Tarefa de Homicídios da Capital como homicídio consumado e tentado.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno", explicou a corporação.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

