PM recupera veículo roubado e prende três suspeitos m Jaboatão

A- A+

Um veículo roubado foi recuperado e três homens foram presos por suspeita de roubo, porte ilegal de munições e associação criminosa, no início da manhã desta segunda-feira (22), na UR-06, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A ação foi conduzida por policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Após receberem informações sobre um veículo Fox vermelho com registro de roubo, os policiais se deslocaram até o local indicado, a rua Riacho Doce, na UR-06. Ao chegarem, encontraram o veículo com um suspeito dentro. Ele confessou aos policiais ter participado do roubo junto com outros criminosos e estava aguardando um comparsa para buscar o carro.

Os policiais montaram operação de vigilância e observaram quando um motociclista, ao notar a presença da equipe, fez um retorno brusco e avisou os ocupantes de um táxi sobre a presença policial na região.

O motociclista conseguiu fugir, mas o táxi foi abordado, com os dois suspeitos sendo detidos em seguida, segundo informou a Polícia Militar.

Durante a revista do veículo, os policiais encontraram quatro cartelas fechadas contendo um total de 40 munições calibre .38, além de uma capa de colete balístico. O condutor do táxi assumiu a posse da capa, enquanto o passageiro admitiu ser responsável pelas munições.

Os três suspeitos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, também localizada em Jaboatão, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil iniciará as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer todos os detalhes do crime.

Veja também

Turquia Terceiro nas eleições turcas apoiará Erdogan no segundo turno