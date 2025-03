A- A+

TENTATIVA DE LATROCÍNIO Policial militar é salvo por capacete após ser baleado em tentativa de assalto no Recife Soldado foi atendido em UPA e hospital, recebeu alta e passa bem. Suspeitos não foram encontrados

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) escapou de ferimentos graves durante uma tentativa de assalto graças ao capacete que usava. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (19), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

Imagens do capacete do PM, que andava numa moto, circularam nas redes sociais e mostram o projétil alojado no equipamento, o que impediu que a bala atingisse a cabeça dele.

Em nota, a PMPE afirmou que, durante deslocamento, agentes da Rondas Ostensivas Coronel Roberto Pessoa (Rocrop) atenderam a ocorrência e prestaram assistência à vítima.

"O policial contou que era vítima de assalto, quando os suspeitos visualizaram sua arma e dispararam", disse a corporação.

Em seguida, o soldado foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte da capital pernambucana.

Ainda segundo a PMPE, o policial depois foi transferido para uma unidade hospitalar particular, recebeu alta e passa bem.

Buscas foram feitas atrás dos suspeitos do crime, que não foram localizados.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que investiga o caso, registrado pela 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios, como tentativa de latrocínio.

