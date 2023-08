A- A+

O Policial Militar Rodrigo José Fortunato da Silva, suspeito na morte do MC Serginho Porradão e da técnica de enfermagem Manuela Tenório, foi achado morto, na manhã deste sãbado (19), no Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife. O corpo estava dentro de um carro.







Segundo informações iniciais da perícia, o PM estava com uma marca de tiro na cabeça e com uma pistola no colo. Além disso, o veículo tinha uma marca de tiro no vidro do motorista.

Veja a nota da Polícia Civil

A Polícia Militar informa que, na manhã deste sábado (19), uma equipe do 11º BPM foi acionada para uma ocorrência, no Alto do Mandu. No local, o efetivo encontrou um veículo com uma pessoa dentro em óbito. O efetivo isolou o local para as providências da Polícia Científica e Polícia Civil, sendo confirmado que se trata de um cabo da Corporação. As circunstâncias em que se deu o fato, serão fruto de investigação que fica a cargo da 5a Delegacia de Polícia de Homicídios/DHPP.



Relembre o caso

Rodrigo José Fortunato era investigado pelas mortes da técnica em enfermagem Manuela Tenório da Silva e do cantor Sérgio Murilo Gonçalves Filho (MC Serginho Porradão). O crime foi registrado no domingo (13), durante uma festa do Dia dos Pais, na comunidade Bola na Rede, em Guabiraba.



O PM estava foragido, após ser acuaso de atirar no cantor, que tentava separar uma briga entre Rodrido e a técnica de enfermegem.

