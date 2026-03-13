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Justiça PM vai a júri popular por morte da menina Heloysa Gabrielle em operação em Porto de Galinhas Morte ocorreu em março de 2022, durante uma ação policial contra suspeitos na comunidade Salinas

Deve ser submetido a júri popular o policial militar Diego Felipe de França Silva, pela morte da menina Heloysa Gabrielle, de 6 anos, em março de 2022, durante uma ação policial contra suspeitos na comunidade Salinas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o policial será julgado por homicídio qualificado por emprego de meio que pode resultar em perigo comum (artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal), combinado com o artigo 73 (erro na execução).

A decisão foi proferida na quarta-feira (11), pela juíza Tayná Lima Prado, da Vara Regional do Tribunal do Júri do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que publicou sentença de pronúncia determinando que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.



No documento, acessado pela reportagem da Folha de Pernambuco, a magistrada destaca que o denunciado, na condição de motorista da primeira viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope), durante patrulhamento ostensivo, iniciou perseguição a um indivíduo em motocicleta.



"Ao final da via, o condutor da moto colidiu com veículo estacionado e empreendeu fuga a pé. Neste momento, o denunciado teria efetuado disparos com pistola calibre .40, atingindo fatalmente a criança Heloysa Gabrielle da Silva Fernandes Nunes, de apenas seis anos", destaca a decisão da juíza [relembre o caso no final do texto].



O documento também cita, a partir de relatos de testemunhas, que a criança encontrava-se brincando de bicicleta na entrada do beco, perto da Praça da Televisão, quando foi atingida por projétil.



"O laudo tanatoscópico atesta que a vítima faleceu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por ferimento transfixante do tronco ocasionado por instrumento pérfuro-contundente. O laudo complementar esclarece que a lesão de entrada, localizada no dorso direito e medindo aproximadamente 10 mm de diâmetro, apresenta características compatíveis com projétil de arma de fogo, havendo lesão de saída na região paraesternal esquerda, com trajeto transfixante envolvendo ventrículo cardíaco e pulmões, lesões estas de natureza fatal", aponta a juíza.



Embora não identifique individualmente qual policial efetuou o disparo fatal, o laudo vincula a origem do tiro à guarnição da primeira viatura, na qual o acusado atuava como motorista e foi, segundo a juíza, o único a efetuar disparos com arma de calibre .40 naquele ponto.



"Todos os depoentes afirmaram não ter havido troca de tiros, sustentando que apenas os policiais efetuaram disparos", afirma a magistrada, destacando que o próprio acusado admitiu ter efetuado disparos com pistola calibre .40, compatível com as lesões identificadas na vítima.



O policial responde ao processo judicial em liberdade e não pode ter contato com as testemunhas e familiares da menina, segundo a Justiça.



"A defesa do réu ainda pode recorrer da sentença de pronúncia. A data do julgamento só poderá ser agendada quando a decisão de pronúncia transitar em julgado. A denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra Diego Felipe de França Silva foi aceita pela Justiça em 19 de setembro de 2022", destacou o TJPE.



Relembre o caso

Heloysa Gabrielle, de 6 anos, morreu após ser baleada no peito durante uma ação envolvendo policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e suspeitos de tráfico de drogas na comunidade Salinas, em Porto de Galinhas, Ipojuca. A ocorrência aconteceu no dia 30 de março de 2022.

Na época, a prefeitura de Ipojuca informou que a menina foi socorrida inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto de Galinhas, transferida para a UPA do Centro de Ipojuca, mas não resistiu e morreu.

No dia seguinte ao ocorrido, o diretor integrado especializado da PM, coronel Alexandre Tavares, detalhou a ação policial.

Segundo o coronel, sete policiais do Bope faziam patrulhamento em duas viaturas na comunidade de Salinas, quando identificaram uma motocicleta com dois homens e tentaram realizar uma abordagem.

"O policiamento tentou abordá-los, realizar busca pessoal, foi quando os elementos iniciaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que reagiu àquela injusta agressão na mesma força, usando de armas de fogo, buscando cessar aquela agressão", afirmou na ocasião.

Ainda de acordo com o coronel, instantes depois do confronto, a equipe verificou que uma criança havia sido atingida e realizou o socorro da vítima até uma unidade médica.

A morte da menina Heloysa Gabrielle gerou protestos na localidade. Familiares chegaram a se reunir com o então governador Paulo Câmara, no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, que prestou solidariedade.

Após o encontro, os policiais envolvidos na operação que resultou na morte foram afastados do Bope.



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