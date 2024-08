PMA suspende deslocamentos de seu pessoal em Gaza por disparos contra veículo

A- A+

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunciou a suspensão "até novo aviso" dos movimentos de seu pessoal em Gaza, depois que um de seus veículos foi atingido na terça-feira (27) por disparos israelenses, segundo as Nações Unidas.

"Ontem à noite, um veículo humanitário da ONU que estava claramente identificado e fazia parte de um comboio totalmente coordenado [com as Forças de Defesa de Israel] foi atingido dez vezes por disparos israelenses", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, indicando que dois dos passageiros foram salvos graças à blindagem.

O PMA informou, em nota, que se tratou de um de seus veículos, que voltava de uma missão na passagem fronteiriça de Kerem Shalom, após escoltar um comboio de caminhões com ajuda humanitária, e qualificou o incidente de "inaceitável".

"Apesar de o veículo estar claramente identificado e de ter recebido diversas autorizações das autoridades israelenses para se aproximar, foi atingido diretamente por disparos quando se dirigia a um posto de controle das Forças de Defesa de Israel" na ponte de Wadi Gaza, no centro do território, explicou.

O veículo foi atingido com "pelo menos dez balas: cinco do lado do motorista, duas do lado do passageiro e três em outras partes", informou o PMA, que divulgou uma foto do automóvel mostrando buracos de projétil em várias janelas.

"É totalmente inaceitável e o último de uma série de incidentes de segurança desnecessários que puseram em risco a vida do pessoal do PMA em Gaza", declarou Cindy McCain, diretora da agência da ONU.

Esta não é a primeira vez que um comboio da ONU é alvo de disparos desde o início da guerra entre Israel e Hamas, provocada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em solo israelense em 7 de outubro de 2023.

Em maio, um funcionário da ONU de nacionalidade indiana morreu quando seu veículo foi atingido por disparos.

No entanto, esta "é a primeira vez que atiram diretamente contra um veículo do PMA perto de um posto de controle, apesar de contar com as autorizações necessárias, de acordo com o protocolo", assinalou a agência da ONU.

Este incidente "põe em evidência que os sistemas estabelecidos para a coordenação não funcionam", insistiu Dujarric.

