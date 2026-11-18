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Segurança PMPE lança Operação Papai Noel 2026 com reforço de quase 2,7 mil policiais A ação segue até 31 de dezembro e prevê o reforço do policiamento em áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado

A Polícia Militar de Pernambuco inicia, nesta quinta-feira (19), às 7h, na Praça do Diário, no Centro do Recife, a Operação Papai Noel 2026. A ação segue até 31 de dezembro e prevê o reforço do policiamento em áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado.

Ao todo, cerca de 2.698 policiais militares serão empregados em serviço extraordinário, além do efetivo regular. As equipes atuarão em diferentes modalidades, incluindo patrulhamento a pé, de bicicleta, motocicleta, a cavalo e em viaturas, com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

No Centro do Recife, a operação será dividida em quatro quadrantes de segurança, abrangendo bairros como Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, São José, Santo Antônio, Ilha do Leite e Coelhos.

O esquema também será ampliado para shoppings e centros comerciais da Região Metropolitana, principalmente nos fins de semana, além dos principais polos de comércio do interior.

A iniciativa busca prevenir crimes e ampliar a segurança de consumidores e comerciantes durante o período de maior movimentação nas lojas, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de fim de ano. O policiamento também será reforçado nas paradas de ônibus após o encerramento do expediente comercial.

A operação contará ainda com monitoramento diário por drones, das 8h às 20h, nos quatro quadrantes do Centro do Recife. Na Praça do Diário, a população poderá cadastrar aparelhos no Programa Alerta Celular. Também estão previstas ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica.



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