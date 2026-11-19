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PERNAMBUCO Operação Papai Noel terá drones, ação contra armas brancas e câmeras para reforçar segurança Iniciativa segue até 31 de dezembro, com o lançamento de quase 2,7 mil policiais militares em todo o estado

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) lançou, na manhã desta quinta-feira (19), a Operação Papai Noel 2026. Para os trabalhos, a corporação usará drones e fará ações contra armas brancas, além de usar câmeras para reforçar o monitoramento.

A operação segue até 31 de dezembro e conta com o lançamento de 2.698 policiais militares, um incremento de 10% em relação ao ano passado, para intensificar o policiamento ostensivo e preventivo nas principais áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado.

O objetivo da operação, lançada na Praça da Independência, no Centro do Recife, é garantir a segurança de consumidores, comerciantes e turistas durante o período de maior movimentação no varejo, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal e Ano Novo.



Na área central da capital pernambucana, onde se estima que mais de 1 milhão de pessoas circulem diariamente em dezembro, o policiamento será dividido em quatro quadrantes de segurança, abrangendo os bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, Ilha do Leite e Coelhos.

As equipes atuarão a pé, incluindo as duplas de policiais identificadas com bonés laranjas, os "laranjinhas", além de motopatrulhamento, ciclopatrulha, cavalaria, viaturas e o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Após o fechamento das lojas, o efetivo também será direcionado para reforçar a segurança nas paradas de ônibus.

PMPE lança Operação Papai Noel com reforço de quase 2,7 mil policiais nesta quinta-feira (19). Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco





Ação Lâmina Zero

Para combater os crimes mais frequentes na área central, como furtos e roubos, a corporação apostará em estratégias direcionadas.



"Aqui na região central do Recife, geralmente nós temos a maior incidência de roubo. Em segundo, furto. Diante disso, dentro dessa Operação Papai Noel, nós estamos com a ação 'Lâmina Zero', que consiste em intensificar mais a abordagem para verificar, com as pessoas, o porte de arma branca", explicou o diretor-adjunto de planejamento operacional da PMPE, Coronel Jonas Moreno.

Coronel Jonas Moreno, da PMPE. Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco





A tecnologia também será aliada da segurança: entre as novidades deste ano está o monitoramento aéreo diário, das 8h às 20h, realizado por cerca de 15 drones de alta tecnologia nos quatro quadrantes do Centro. Segundo a PMPE, seis drones já atuam diariamente na área e alcançam até um quilômetro e meio de altura e cinco de raio.



"Este ano nós estamos com esse reforço da GT drone. Nós iremos utilizar diariamente e tem a finalidade de direcionar e apoiar o nosso policiamento. Então, a gente vai conseguir ter um conhecimento situacional maior do que está acontecendo, através daqueles policiamentos que estão lançados em conexão com esse GT drone", afirmou o coronel.

Presente no lançamento, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, destacou a reativação e ampliação das câmeras de segurança da Secretaria de Defesa Social (SDS), além da integração com o sistema de videomonitoramento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

"Hoje, operando aqui nesse entorno, temos mais câmeras funcionando do que existia em 2023 em Pernambuco inteiro. Isso traz segurança para quem vem buscar o presente de Natal com preço justo e qualidade", afirmou a vice.

Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco. Foto: Vinicius Lins / Folha de Pernambuco

A vice-governadora também ressaltou que a área atendida pelo 16º Batalhão registrou uma redução de cerca de 50% nos crimes contra o patrimônio este ano.



Comércio

Acompanhando o reforço na segurança, o comércio do Centro do Recife passa a funcionar de domingo a domingo, incluindo feriados, a partir desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra.



Segundo o presidente da CDL, Fred Leal, o setor já realizou contratações temporárias, especialmente nos setores de vestuário, calçados, alimentos e eletrodomésticos.



Parceiro da PMPE, Sérgio Leal também informou que algumas lojas da região possuirão um adesivo de "lojista amigo da polícia". Com isso, os estabelecimentos oferecerão internet, água e sanitários para os agentes que estarão na área.



"A segurança é fundamental para o Centro. Nessa época não tão fácil, o comércio é resiliente e ainda mais com a segurança reforçada, essa sensação de segurança melhora muito e a gente acredita que isso [a operação] vá ser muito importante", concluiu Fred.

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