PMPE participa de operação para coibir prática de "rolezinhos" por motociclistas no Recife

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em parceria com a Guarda Municipal do Recife e Brigada Ambiental, participou, na noite dessa quinta-feira (29), do início de uma operação que visa coibir abusos nas vias públicas, especialmente por parte de motocilistas, que praticam os chamados "rolêzinhos". O ato consiste na perturbação do sossego e da ordem pública nas ruas do Recife, com o desrespeito das leis de trânsito, principalmente pelo excesso de velocidade, o que coloca a vida de pessoas em risco.

A ação surge como uma resposta aos atos criminosos que vêm ocorrendo em diversos bairros da cidade, principalmente durante o feriado de Natal. O objetivo principal da operação é garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Para isso, no primeiro dia da operação foram realizadas blitz surpresas em pontos da capital, com foco no aumento da fiscalização viária.

“A PMPE está atenta às necessidades de intervenções em prol da segurança pública e da incolumidade física dos nossos cidadãos e participa ativamente com essa operação, lançando efetivo policial que dará pleno apoio à fiscalização dos órgãos municipais na execução de suas competências, visando contribuir com a preservação da ordem pública e a paz social”, explicou o chefe de comunicação da Corporação, coronel Luiz Cláudio de Brito.

Dentre as penalidades para motociclistas em atos criminosos do tipo, estão o pagamento de multa de R$ 2,9 mil, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. A punição corresponde a artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que considera uma infração gravíssima a promoção "na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via".

Já o artigo 308 do CTB define que “participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada”. A infração poderá resultar em pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Caso o crime resultar em morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, o CTB prevê “a pena privativa de liberdade é de reclusão de cinco a dez anos”.



Para além da operação, a PMPE ressalta a importância da participação da sociedade para a diminuição de atos criminosos do tipo. Uma das medidas aconselhadas é a colaboração por meio de denúncias, por através do número de emergência 190.

