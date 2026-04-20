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Região Metropolitana do Recife Policiais são julgados pela morte de jovem que estava de carona em carro que furou blitz em Jaboatão Réus estão sendo julgados na 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Jardim Jordão, Jaboatão

Ocorre, nesta segunda-feira (20), a audiência de instrução e julgamento dos policiais militares réus pela morte de Lucas Brendo da Silva, de 29 anos. Ele estava em carro que furou uma blitz em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em julho de 2025.

Acusados do homicídio, Ewerton Luiz Dionisio da Costa, Helama Pimentel Santos e Mauricio Lopes de Menezes Neto estão sendo julgados na 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Jardim Jordão, Jaboatão.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), devem ser ouvidas sete testemunhas arroladas pelo Ministério Público, entre elas as três vítimas sobreviventes, e mais 11 testemunhas arroladas pela defesa. Também estão previstos os interrogatórios dos réus.

Relembre o caso

O caso aconteceu em 11 de julho do ano passado. Lucas estava em um carro que furou uma blitz do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), na Estrada da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes.

Ele e mais três amigos voltavam de uma partida de futebol quando o motorista do veículo desobedeceu a ordem de parada, alegando IPVA atrasado.

Lucas Brendo e Lucas Ricardo, que estavam no banco traseiro, foram atingidos por tiros. O jovem de 29 anos não resistiu, já o amigo ficou internado em estado grave, mas sobreviveu.

Na ocasião, a Polícia Militar alegou que, na tentativa de evasão, os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo. Informou, ainda, que a ação resultou na apreensão de duas armas de fogo, um simulacro e oito munições deflagradas, fato contestado pelos ocupantes, que negaram o porte dos objetos.

A Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio da Corregedoria-Geral, passou a investigar o caso. Em dezembro daquele ano, os policiais militares envolvidos na abordagem foram afastados a pedido do Ministério Público de Pernambuco.

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