POLÍCIA

PMs são abordados por criminosos a caminho de batalhão e têm armas e moto roubadas no Recife

Ninguém foi preso até o momento. Delegacia da Macaxeira investiga ocorrência

Delegacia da Macaxeira, no Recife, está com a investigação do casoDelegacia da Macaxeira, no Recife, está com a investigação do caso - Foto: Google Street View/Reprodução

Dois policiais militares do 11º Batalhão foram assaltados enquanto seguiam de moto para o trabalho. Eles vestiam trajes civis e foram abordados por quatro suspeitos, que também estavam em motocicletas.

O caso aconteceu na manhã do último sábado (30), na BR-101, próximo à entrada do bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, e foi confirmado nesta terça-feira (2) pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

De acordo com a SDS-PE, na ação criminosa, foram roubadas a moto em que os militares estavam, bem como as pistolas de ambos.

Depois do roubo, acrescentou a pasta, os suspeitos fugiram pela BR-101, no sentido Paulista.

Efetivos das forças de segurança foram acionados e fizeram diligências para tentar localizar os suspeitos. Ninguém foi preso até a publicação deste texto.

Os policiais que foram vítimas do assalto seguiram para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte da Capital pernambucana. Em seguida, foram direcionados para a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência para adotar as "devidas providências".

"A Delegacia da Macaxeira ficará responsável pela investigação do caso", informou a SDS-PE.

