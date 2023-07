A- A+

MARACANÃ PMs são apedrejados durante ocorrência no Rio de Janeiro Segundo a PM, equipe foi atacada por um grupo de pessoas ao prender suspeito com material entorpecente

Policiais militares do 6º BPM (Andaraí) foram apedrejados, na tarde desta terça-feira, durante um patrulhamento no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, nenhum agente se feriu.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais, estavam na Av. Rei Pelé quando avistaram um indivíduo fazendo uso de material entorpecente. Em seguida, ao realizar a abordagem, os agentes encontraram crack com o suspeito e deram voz de prisão para conduzi-lo à delegacia.

No entanto, a PM informou que houve resistência. Logo depois, um grupo de pessoas atacou a equipe, desferindo pedras e vidros. Durante o tumulto, o indivíduo fugiu. A Polícia ressaltou que os militares utilizaram os meios necessários para conter o grupo. A viatura ficou danificada, mas nenhum policial se feriu.

