A- A+

Prova Nacional Docente PND será aplicada em todo país neste domingo, 26 de outubro Para o participante garantir uma aplicação tranquila, é importante estar atento às orientações e prazos estipulados no edital PND 2025

este domingo (26), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza a aplicação da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) em todo o país. O exame, criado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores das licenciaturas, também tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes.

A PND recebeu 1.086.914 inscrições. Para o participante garantir uma aplicação tranquila, é importante estar atento às orientações e aos prazos estipulados no edital PND 2025. Fazem parte dos itens imprescindíveis o documento de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O cronograma da prova é o mesmo em todo o país: abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início da realização da prova às 13h30, conforme o horário de Brasília (DF). O término está marcado para as 19h.

Os participantes podem conferir, por meio do Sistema PND, o Cartão de Confirmação de Inscrição do exame, que traz o local de prova, data e horários da prova. Apesar de não ser obrigatório, o Instituto recomenda levar o Cartão no dia da aplicação.

A avaliação é composta por duas partes. A parte de Formação Geral Docente conta com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, que visa analisar aspectos como clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa.

Já a de Componente Específico tem 50 questões de múltipla escolha voltadas para as situações-problema e estudos de caso da área de formação do participante. Serão avaliadas 17 áreas da licenciatura.

Pedagogia lidera as inscrições na PND com 560.576 inscrições confirmadas. Letras - português vem em segundo lugar com 73.187 confirmações, seguida de matemática (72.530) e educação física (65.911).

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do Inep

Veja também