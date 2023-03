Pneu se solta de caminhão e quase atinge mulher em parada de ônibus no Recife

A- A+

O pneu de um caminhão que transitava na avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, se desprendeu do veículo e quase atingiu uma mulher em uma parada de ônibus.

O momento do acidente foi gravado por câmera de segurança próxima do local. O pneu acertou produtos de uma loja em frente à parada de ônibus, que ficaram destruídos.

O vídeo foi gravado na terça-feira (7). Nas imagens, é possível ver o momento em que o caminhão, carregado com garrafões de água mineral, passa em fente ao ponto de ônibus e um dos pneus traseiros estoura e se desprende do veículo.

Uma mulher, que passa pela calçada no momento, quase é atingida pelo pneu. Ela chegou a se esquivar da peça, que ficou a poucos centímetros do seu corpo.

As demais pessoas na parada se assustam e um ônibus para logo em seguida.



Veja também

relações bilaterais Irã e Belarus fortalecem suas relações no contexto da guerra na Ucrânia