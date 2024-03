Pneumonia assintomática: entenda o que é a doença de Camila Pitanga

A- A+

A atriz Camila Pitanga revelou por meio de suas redes sociais que chegou a ser internada no começo deste mês após ser diagnosticada com uma pneumonia assintomática. Também chamada de pneumonia silenciosa, uma vez que não apresenta os sintomas clássicos da doença, especialmente febre e tosse com secreção, a inflamação neste caso é mais sutil.

“Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou”, escreveu a atriz.

Por vezes, sem nenhum sinal de alerta, o que pode atrasar o diagnóstico e fazer com que a inflamação se fortaleça. Entre seus sintomas estão quadros semelhantes à de um resfriado, como a tosse seca e a dificuldade para respirar. A doença pode ser confundida com fadiga e estresse, já que causa um mal-estar inespecífico.

“Fiz vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram me tranquilizando conforme fomos descartando hipóteses. Chegamos, no último dia 9 de março, ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja, sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração”, escreveu.

A pneumonia assintomática geralmente surge em pacientes com sistema imunológico saudável, que consegue manter a infecção controlada. Porém, sem tratamento, especialmente se for um quadro bacteriano, o caso pode se agravar — a pneumonia também pode ter origens virais e fúngicas.

Pneumonia

Apesar de ser considerada comum, com mais de dois milhões de casos por ano no Brasil, e ser uma doença que pode ser evitada com tratamentos médicos e vacinas, a pneumonia pode ser fatal, especialmente para crianças menores de 5 anos e idosos acima dos 65 anos. Em 2019, por exemplo, antes da pandemia, a enfermidade se transformou na maior causa infecciosa de mortes de adultos e crianças – ceifando a vida de 2,5 milhões de pessoas, incluindo 672.000 crianças.

A pneumonia é um tipo de inflamação que afeta os pulmões e que, geralmente, está relacionada a uma infecção. De modo geral, ela começa com uma simples gripe ou resfriado que não é bem tratado, fazendo com que a imunidade do paciente diminua consideravelmente. Sem as defesas do organismo para barrar ou proteger o pulmão do indivíduo, diferentes tipos de bactéria se infiltram nos alvéolos pulmonares e desencadeiam, então, a inflamação da pneumonia.

Sintomas

Entre as principais manifestações da doença estão a tosse com muco espesso ou coloração alterada, febre alta, falta de ar, dor torácica (dor no peito e nas costas), respiração acelerada, sensação de peito carregado e pesado, calafrios, mudanças na pressão arterial, mal estar generalizado, além de sentir um cansaço e fadiga extrema.

No entanto, esses sintomas podem variar em função da extensão da doença e do micro-organismo causador. A febre, por exemplo, é uma manifestação em muitos quadros clínicos, apesar de não aparecer em todos. Pessoas com pneumonia podem apresentar sintomas digestivos, como náusea, diarreia e perda de apetite (anorexia).

Em idosos, por exemplo, a confusão súbita pode ser o único sinal de pneumonia.

Tratamento

Dependendo do tipo de pneumonia, o especialista pode prescrever antibióticos, antivirais, antifúngicos ou antiparasitários. Exercícios de respiração profunda também pode ser um bom aliado.

As pessoas com pneumonia que estão com falta de ar ou têm baixos níveis de oxigênio no sangue recebem oxigênio suplementar, geralmente através de um pequeno tubo plástico nas narinas (cânula nasal).

Apesar de o repouso ser uma parte importante do tratamento, o repouso absoluto pode ser nocivo e as pessoas são incentivadas a fazer pequenos exercícios como, breves caminhas entre os cômodos da casa, ou em casos mais graves, sair da cama para sentar em uma cadeira do outro lado do quarto.

