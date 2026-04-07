PNSP: política pública reforça há 13 anos segurança do paciente

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Há 13 anos, o mês de abril é marcado no calendário da saúde brasileira pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria MS/GM nº 529 de 1º de abril de 2013. Com o intuito de reduzir o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde, o programa é considerado um “divisor de águas” no estímulo das práticas de proteção e acolhimento.

“Essa portaria passou a promover acolher todas as iniciativas voltadas à segurança do paciente. Elas foram implementadas desde a base da assistência até a governança dos serviços de saúde. Levamos ao ensino técnico, graduação e pós-graduação o conceito da segurança do paciente ser colocada em primeiro lugar. Por meio da nova qualificação, implementamos barreiras para reduzir eventos adversos. A informação correta gera conhecimento de causa e busca pelos direitos adquiridos”, informou a médica anestesiologista da Cooperativa de Médicos Anestesiologistas (Coopanest-PE), Patrícia Suassuna.

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Responsável por garantir a segurança, conforto e alívio da dor do paciente antes, durante e após cirurgias ou procedimentos, a profissional apontou o valor dos anestesiologistas na aplicação das metas de segurança. Responsável por garantir a segurança, conforto e alívio da dor do paciente antes, durante e após cirurgias ou procedimentos, a profissional apontou o valor dos anestesiologistas na aplicação das metas de segurança.

“O anestesiologista tem o papel de comunicação efetiva com toda a rede de assistência de enfermagem. É nele que se concentram todas as informações para que o desfecho da operação venha com eficiência, sem eventos adversos. Ele é o guardião do paciente. É o piloto da sala de cirurgia. Faz parte de uma engrenagem de extrema importância entre o cirurgião, a equipe e o paciente”, iniciou.

“Nós formamos um elo que é iniciado na avaliação pré-anestésica. Conhecemos o paciente do ponto de vista de saúde, das medicações que ele faz uso. Naquele momento, após analisar os exames pedidos, nós podemos até julgar ser necessário exames complementares, estabelecendo um maior nível de confiança para o ato anestésico. A partir disso é que fazemos o planejamento da anestesia, de forma personalizada, diante de todo o contexto que o paciente possui. Quando ele nos vê, se sente acolhido. Digo aos meus pacientes que tenho gratidão deles confiarem a vida a mim”, completou.

Patrícia alertou que o propósito do PNSP é no aprendizado das etapas de segurança, evitando culpabilizar os profissionais em eventuais erros.

“O modelo criado pelo Governo Federal, junto ao Ministério da Saúde, tenta sistematizar o aprendizado para que ele se torne um meio de comunicação direta, mas não de culpabilização. Trabalhamos em cima de indicadores para melhorar onde o erro aconteceu. Queremos melhorar os processos. A culpa não vai resolver, mas sim a identificação das falhas para prevenir erros futuros, garantindo uma segurança completa ao paciente. Temos uma cultura de treinamento constante, revisitando processos como paradas cardiorrespiratórias, eventos adversos em anestesias obstétricas, em pacientes com via aérea difícil, notificações de medicações erradas, entre outros”.

Com mais de 30 anos de experiência na área, a anestesiologista ressaltou a importância do paciente cobrar a aplicação dos protocolos de segurança.

“Através da políticas de conscientização e das cartilhas de segurança, o cidadão passa a conhecer o que tem de direito, cobrando o que ele precisa ter em termos de segurança. Ele precisa saber tudo que será feito desde o início. A família e o paciente ficam envolvidos nas tomadas de decisão dos médicos, chanceladas cientificamente. É obrigação dos profissionais relatar possíveis eventos adversos para a gente poder traçar novas estratégias de segurança”, concluiu.

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