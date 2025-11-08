A- A+

BRASIL Pode chamar Joelho? Veja quais os nomes mais "absurdos" do Brasil, segundo o IBGE A divulgação da plataforma com o ranking e outras curiosidades sobre os nomes no Brasil, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), despertou a curiosidade de muita gente

A divulgação da plataforma com o ranking e outras curiosidades sobre os nomes no Brasil, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), despertou a curiosidade de muita gente sobre os mais populares.



Mas há também os menos comuns — alguns tão raros que é quase impossível imaginar que realmente existam. O que dizer, por exemplo, de Joelho? Sim, esse nome realmente existe, segundo o levantamento da instituição. Mas ele não é o único “diferentão” da lista.

Para início de conversa, Joelho foi o nome escolhido para 188 pessoas, de acordo com a plataforma. A idade mediana delas é de 36 anos e se concentra na Região Nordeste do país. Não muito longe deste está Jolho, que batiza somente 20 pessoas.

Há ainda os pais que escolheram os nomes Mulher (591 registros) e Homem (535) para seus filhos. Continuando na literalidade das palavras, há ainda os que se chamam simplesmente Pessoa, com uma população de somente 57 indivíduos.







Não é possível, neste caso, saber se foi literal, mas também há pessoas que foram batizadas com o nome Careca. Sim, são 39 pessoas. Retira algumas letras e adiciona outras e temos um gentílico: Carioca, que nomeia somente 28 pessoas.

Veja a seguir outros nomes “absurdos” revelados pelo IBGE:

Gin (44 pessoas)

Ainda (23 pessoas)

Normal (52 pessoas)

Samba (21 pessoas)

Carne (30 pessoas)

Brasil (772 pessoas)

Senhor (119 pessoas)

Oceano (157 pessoas)

Segredo (21 pessoas)

Senhorinha (3.148 pessoas)

Deus (247 pessoas)

Drogas (26 pessoas)

Último (162 pessoas)

Argentino (874 pessoas)

Ironia (39 pessoas)

