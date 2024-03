Pode lavar calcinha e cueca na máquina de lavar? Especialista responde

A- A+

Como lavar suas roupas íntimas? Direto na máquina de lavar, no tanque da lavanderia, debaixo do chuveiro? Independente da resposta, especialistas recomendam que não seja direto na máquina de lavar. Isso porque tanto a cueca quanto a calcinha podem ter resíduo de urina, fezes, sangue menstrual, entre outros fatores que podem levar a contaminação de roupas que estejam sendo lavadas juntas, como da própria máquina de lavar com os orifícios que ficam dentro do tambor da lavadeira.

A especialista Livia Pinna, criadora do perfil Casa Insana, especializado em saúde domiciliar, afirma que a máquina de lavar pode ser um ótimo lugar para ter uma contaminação cruzada, visto que diferentes tipos de roupas são lavadas em conjunto.

— O primeiro passo é separar as cuecas das calcinhas e demais roupas. Não se deve lavar roupas intimas com outros tipos de vestimentas. Elas podem contaminar saias, blusas e calças que, em contato com a pele, pode desenvolver alergias ou até mesmo, dependendo das bactérias e fungos presentes, uma infecção urinária — afirma Pinna.

A especialista diz que o segredo é fazer uma pré-lavagem a mão nas roupas íntimas antes de jogar na máquina de lavar.

— Não se pode terceirizar, a responsabilidade de sua roupa íntima é totalmente sua. As pessoas devem primeiro borrifar desinfetante por toda a peça e deixar agir por 10 minutos. Depois enxaguar bem com água corrente e esfregar um sabão na cueca ou calcinha, isso não deve durar mais do que cinco minutos. Depois enxaguar bem novamente em água corrente e aí sim, depois de feito isso, pode colocar na máquina de lavar com outras roupas se preferir — explica.

Pinna ainda diz que o processo precisa de mais um passo final, pois depois que a roupa fica estendida no varal para secar, ela ainda está exposta a baratas, moscas e outros tipos de bactérias e fungos. Então, passar a chapa de um ferro quente na roupa auxilia a matar qualquer tipo de microrganismo nocivo a saúde.

