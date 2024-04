A- A+

guerra no oriente médio "Podemos sentir o fedor dos corpos": Palestinos relatam destruição após saída de tropas israelenses Moradores da cidade no sul do enclave palestino começaram a voltar para procurar suas casas em meio à destruição da guerra

À medida em que palestinos retornam a Khan Younis, com a retirada do Exército de Israel no domingo (7), moradores da cidade no sul da Faixa de Gaza começam a ter dimensão do impacto da guerra sobre o que já foi um dos principais centros do enclave. Imagens captadas durante a volta dos moradores e relatos iniciais mostram o cenário de destruição encontrado por aqueles que decidiram voltar para casa apesar das incertezas sobre um retorno das operações israelenses.

"Os bombardeios, mortes e destruição não são suficientes? Há corpos sob os escombros, podemos sentir o fedor" disse Muhammad Yunis, de 51 anos, em entrevista à AFP.

Fotos e vídeos registrando o retorno dos palestinos a Khan Younis revelam também uma cidade em frangalhos: áreas antes ocupadas por construções foram completamente devastadas e assemelham-se a terrenos baldios; prédios total ou parcialmente destruídos; munições e cartuchos aos montes, espalhados pelas ruas.

Apesar do cenário encontrado, muitos palestinos resolveram retornar como foi possível — a pé, de carro, carroça ou bicicleta — após a saída dos soldados, com a esperança de retornar para suas casas e deixar os abrigos temporários em Rafah, um pouco mais ao sul.

"Mesmo que não esteja habitável, é sempre melhor do que as barracas" disse Maha Thaer, mãe de quatro filhos que voltou na esperança de voltar a viver em seu apartamento em Khan Younis.

De acordo com o Exército de Israel, o último grupo de soldados deixou Khan Younis para “se recuperar e se preparar para operações futuras”. A imprensa israelense afirma que a retirada da 98ª Divisão do Exército, nenhuma tropa terrestre está em operação no sul de Gaza.

Contudo, as autoridades do país deixaram claro que as Forças Armadas permanecerão em outras partes de enclave para preservar a sua “liberdade de ação e a sua capacidade de conduzir operações precisas baseadas em informações”. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que a saída de Khan Younis aconteceu "para preparar missões futuras", incluindo Rafah, para onde cerca de 1,5 milhão de pessoas fugiram ao longo da guerra, em busca de refúgio.

O movimento de recuo também acontece em um momento chave para as negociações de um cessar-fogo temporário com o Hamas. As negociações diplomáticas no Cairo continuam, enquanto a pressão interna pelo retorno dos reféns capturados pelo Hamas aumentam sobre o governo do premier Benjamin Netanyahu, que prometeu "a completa eliminação do Hamas em toda a Faixa de Gaza, incluindo Rafah", no domingo.

O clima belicoso provocou receio em parte dos palestinos, que preferiram esperar um pouco antes de retornar a Khan Younis. Osama Asfour, de 41 anos, que está abrigado numa tenda em Rafah, foi um deles. Desde o início da guerra, o Exército regressou a áreas de Gaza de onde as suas forças já tinham saído, especialmente no norte. Dada essa realidade, Asfour disse que não tinha planos imediatos de voltar para sua cidade.

"Os militares podem dizer que partiram hoje, mas podem voltar amanhã" disse Asfour, que trabalhava no Hospital Nasser em Khan Younis, em uma entrevista ao New York Times. — Não vou embarcar em uma aventura com minha vida e com a vida de minha família.

