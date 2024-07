Poderoso tufão toca o solo em Taiwan após causar inundações nas Filipinas

A- A+

Taiwan fechou escolas, suspendeu a bolsa de valores e declarou feriado devido à chegada do poderoso tufão Gaemi, que tocou o solo na costa leste da ilha nas primeiras horas de quinta-feira, 25 (tarde de quarta, 24, no Brasil), após causar inundações nas Filipinas.

"De acordo com os últimos dados meteorológicos, o centro do [tufão Gaemi] tocou o solo perto de Nan'ao, no condado de Yilan, por volta da meia-noite (13h de quarta-feira, horário de Brasília)", informou a administração Central de meteorologia de Taiwan pelo Facebook.

"Espera-se que Gaemi seja o tufão mais forte a atingir Taiwan em oito anos, desde o tufão Nepartak em 2016", havia dito mais cedo à AFP Huang En-hong, meteorologista da instituição.



O presidente taiwanês, Lai Ching-te, urgiu a população a ser prudente e evitar deslocamentos.

"Espero que diante de nossos esforços conjuntos, o impacto do tufão possa ser minimizado (...) Convoco os cidadãos de todo o país a não saírem durante o tufão a menos que seja necessário, em especial a não irem a locais perigosos", declarou Lai.

O tufão Gaemi também levou o governo autônomo da ilha a suspender parte dos exercícios militares realizados anualmente para se preparar para uma possível invasão da China, que reivindica sua soberania sobre este território.

As autoridades de Taiwan retiraram mais de 4.000 pessoas em três áreas remotas no norte da ilha, suspenderam os serviços de trens e barcas, e cancelaram mais de 250 voos internacionais.

"Esperamos que o impacto do tufão dure quatro dias (até sexta-feira)", disse Cheng Jia-ping, diretor da central meteorológica de Taiwan.

No condado de Yilan, no nordeste do país, ondas gigantes atingiram a costa, enquanto os vendedores do mercado tentavam proteger suas barracas com lonas.

No cais local, repleto de barcos, um pescador de sobrenome Hsu amarrou seu barco a um abrigo contra tufões. "Estou preocupado com o tufão, o barco é a minha forma de ganhar dinheiro", disse ele à AFP.

Gaemi avançou em direção a Taiwan após fortes chuvas que inundaram as ruas de Manila, capital das Filipinas, na quarta-feira, e provocaram deslizamentos de terra no norte do país.

Equipes de resgate foram enviadas à capital para ajudar a evacuar os moradores de casas baixas depois que as chuvas transformaram algumas ruas em rios.

O tufão deverá cruzar o Estreito de Taiwan e atingir as províncias de Zhejiang e Fujian, no leste da China, na quinta-feira.

