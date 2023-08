A- A+

meio ambiente Poeira, ossos e animais "sedentos" no lago cada vez menor na Turquia Cientistas acreditam que a situação no país ainda vai piorar

O agricultor Ibrahim Koc registrou com nostalgia sua juventude entre as margens frondosas do maior lago da Turquia, agora transformada em campos áridos onde pasta seu gado.

Marcas ocasionais no chão indicam até onde o lago Van se estendia, antes que anos de aquecimento global e seca fizessem-no encolher.

“Os animais estão com sede”, diz o agricultor, de 65 anos. “Não há água”, acrescenta, um lamento comum entre muitos turcos, que viram suas montanhas perderem seus picos gelados, e suas reservas de água, secarem.

Quando os lagos diminuem, revelam os leitos cheios de poeira salgada que polui o ar. Os cientistas acreditam que tudo isso ainda vai piorar.

“Acho que estes são os nossos dias bons”, disse à AFP o professor Faruk Alaeddinoglu, da universidade local Yuzuncu Yil. “Veremos que o lago continuará encolhendo nos próximos anos”, prevê.

O lago Van Cobre, atualmente, tem 3.700 quilômetros quadrados e tem profundidade máxima de 450 metros. Sua superfície diminuiu cerca de 1,5% nos últimos anos, de acordo com a determinação feita por Alaeddinoglu no outono boreal passado (primavera no Brasil).

“É uma quantidade terrível de água para uma área de 3,7 mil km2”, afirma o professor.

"Terra Estéril"

No bairro de Celebibagi, no litoral norte, as águas recuaram cerca de quatro quilômetros.

Ossos de pássaros, arbustos e lixo cobertos de som e de outros minerais podem ser encontrados em uma longa caminhada pelo leito ressecado.

“Estamos caminhando por uma área que antes estava coberta pela água do lago”, diz Ali Kalcik, um ativista ambiental local. “Agora é uma terra estéril e sem vida”, acrescenta.

Alaeddinoglu explica que o tamanho do lago mudou, devido aos movimentos das placas tectônicas, que fazem da Turquia uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, mas culpa o aumento das temperaturas pela falta de água.

Segundo ele, evapora quase três vezes mais água do lago do que chove, e os jardins das casas de verão pontos turísticos para escoar a água da região.

"Foi em vão"

O problema é tão grave que as autoridades pedem aos agricultores que não cultivem nada que precise de muita água.

“Todo o meu trabalho foi em vão”, lamenta Kinyas Gezer, um agricultor de 56 anos, apontando para os seus damascos murchos.

O governador de Van, Ozan Balci, diz que 80 milhões de liras (3 milhões de dólares, ou 14,6 milhões de reais, na cotação atual) foram investidos na limpeza.

“Fazemos todo o possível para proteger o lago, porque é um patrimônio cultural”, disse à AFP.

Mas, na cidade costeira de Adir, não muito longe dos turistas, gaivotas mortas revelam os problemas ecológicos. Especialistas dizem que as aves estão morrendo de fome, porque os peixes que se alimentam migraram no início deste ano.

“As aves restantes ainda têm uma semana. Depois também morrerão”, afirma Necmettin Nebioglu, um morador local de 64 anos. “É um massacre de pássaros”.

