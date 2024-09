A- A+

espaço Polaris Dawn: Tripulação de primeira caminhada espacial privada da História retorna à Terra Sem astronautas: voo foi o primeiro de uma série de missões apenas com civis bancadas pelo bilionário Jared Isaacman em colaboração com a SpaceX, de Elon Musk

A missão Polaris Dawn da SpaceX amerissou no domingo nas costas da Flórida, Estados Unidos, após sua tripulação fazer história com a primeira caminhada espacial realizada por astronautas não governamentais.

A cápsula Dragon pousou no oceano às 3h37 locais (4h37, no horário de Brasília), segundo imagens transmitidas ao vivo pela SpaceX. Uma equipe foi imediatamente mobilizada para recuperar a nave e os quatro tripulantes.

A cápsula foi retirada da água e levada a uma embarcação próxima. Após um breve exame médico, a engenheira da SpaceX, Anna Menon, foi a primeira a sair da nave, sorrindo e acenando.

Em seguida, Sarah Gillis, também engenheira, o piloto Scott Poteet e o empresário bilionário Jared Isaacman, comandante da missão, desembarcaram. Um helicóptero os transportará para a terra firme.

Os principais objetivos da missão, que marca uma nova etapa na exploração comercial do espaço, foram cumpridos.

A nave decolou na terça-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e adentrou o espaço mais longe do que qualquer outra tripulação desde as missões lunares Apollo, há mais de meio século. Eles alcançaram uma altitude de 1.400 km, mais de três vezes a distância orbital da Estação Espacial Internacional (ISS).

Sarah Gillis e Anna Menon se tornaram as duas mulheres que viajaram mais distante da Terra.

Na quinta-feira, ocorreu o momento crucial da missão. A bordo da cápsula Dragon, a órbita foi reduzida para cerca de 700 km para a caminhada espacial, na qual Isaacman abriu a escotilha e saiu ao vazio, agarrado a uma estrutura chamada "Skywalker", com uma vista da Terra ao fundo.

Ele retornou ao interior da cápsula e foi substituído no exterior por Gillis, que, assim como Isaacman, realizou uma série de testes de mobilidade nos trajes espaciais de nova geração da empresa.

Ambos permaneceram cerca de dez minutos fora da nave Dragon, que depois voltou a ser pressurizada.

"SpaceX, estamos voltando para casa. Temos muito trabalho a fazer, mas daqui, a Terra parece um mundo perfeito", disse Isaacman, de 41 anos, diante de impressionantes imagens do planeta azul transmitidas ao vivo.

"Um grande passo" - Ao término de sua atividade extraveicular, a tripulação realizou cerca de cinquenta experimentos científicos para entender melhor o impacto das missões espaciais de longa duração na saúde humana.

Eles também testaram as transmissões da rede Starlink, da SpaceX, enviando vídeo de alta resolução para o controle em solo.

O chefe da NASA, Bill Nelson, comemorou o feito da SpaceX na quinta-feira.

"O sucesso de hoje [quinta-feira] representa um grande passo para a indústria espacial comercial e o objetivo de longo prazo da NASA de construir uma economia espacial americana vibrante", escreveu ele no X.

Os quatro membros da tripulação passaram por mais de dois anos de treinamento intensivo, que incluiu centenas de horas em simuladores, além de paraquedismo, mergulho e práticas no cume de um vulcão no Equador.

Essa é a segunda vez que Isaacman voa em uma missão orbital da SpaceX, após uma tentativa menos ambiciosa em 2021.

Este marco é o mais recente de uma série de conquistas da SpaceX, a empresa fundada pelo bilionário Elon Musk em 2002, que se tornou uma potência que reconfigurou a indústria espacial.

Polaris Dawn é a primeira de três missões do programa Polaris, uma colaboração entre Isaacman e a SpaceX.

Quem estava a bordo da Polaris Dawn?

O comandante da Polaris Dawn é Isaacman, que anteriormente comandou a missão Inspiration4 em 2021. Poteet, amigo de longa data e parceiro de negócios de Isaacman, é o piloto da missão. Eles estão acompanhados por Gillis e Menon, engenheira de operações espaciais da SpaceX.

Quem é Jared Isaacman?

Isaacman é fundador e CEO da Shift4 e também serviu como comandante da missão da Inspiration4, a primeira totalmente civil do mundo a ir ao espaço em 2021. O projeto ajudou a arrecadar mais de US$ 250 milhões para o St. Jude Children's Research Hospital.

Considerado um aviador e aventureiro talentoso, Isaacman é qualificado para pilotar aeronaves comerciais e militares e detém vários recordes aéreos mundiais, incluindo dois voos de velocidade ao redor do planeta Terra.

Quem é Scott “Kidd” Poteet?

Poteet, piloto de missão, é um tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e seus 20 anos de serviço incluíram o comandante do 64º Esquadrão Agressor, piloto de demonstração Thunderbird #4 da USAF, piloto de teste operacional e avaliação e examinador de voo.

Poteet serviu anteriormente como diretor de missão para a Inspiration4. Corredor e triatleta, nativo de New Hampshire, Poteet completou 15 triatlos Ironman desde 2000, incluindo quatro campeonatos mundiais de Ironman em Kailua-Kona, Havaí.

Sarah Gillis

Gillis é natural do Colorado e engenheira na SpaceX, onde é responsável por supervisionar o programa de treinamento de astronautas da empresa.

Violinista com formação clássica, Gillis começou como estagiária na SpaceX em 2015 e trabalhou em testes com humanos no circuito da espaçonave Dragon. Seu mentor, o ex-astronauta da Nasa Joseph R. Tanner, foi quem a encorajou a estudar engenharia aeroespacial na University of Colorado Boulder.

Anna Menon

Menon é engenheira líder de operações espaciais na SpaceX, onde gerencia o desenvolvimento de operações de tripulação e atua no controle de missão como diretora de missão e comunicadora de tripulação. Menon mora em Houston e é casada com o recém-nomeado astronauta da Nasa, Anil Menon.

Ela escreveu um livro infantil, Kisses from Space, que foi inspirado por sua experiência na preparação para a missão Polaris Dawn e seu desejo de compartilhar sua experiência de voo espacial com seus dois filhos pequenos. Ela o lerá do espaço durante a missão e os lucros de suas vendas do livro beneficiarão o St. Jude Children's Research Hospital.

