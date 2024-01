A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Polêmica sobre agência da ONU distrai da crise humanitária em Gaza, alerta OMS Muitos países suspenderam o financiamento à UNRWA após as acusações israelenses

A polêmica em torno da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), com alguns de seus funcionários sendo acusados por Israel de participação nos ataques de 7 de outubro, "desvia a atenção" da crise humanitária em Gaza, lamentou a OMS nesta terça-feira (30).

"As atividades criminosas não devem ficar impunes. Mas a discussão atual serve apenas para desviar a atenção do que realmente acontece todos os dias, todas as horas, todos os minutos em Gaza", declarou o porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Christian Lindmeier.

Muitos países suspenderam o financiamento à UNRWA após as acusações israelenses, colocando em risco suas operações de ajuda à população civil da Faixa de Gaza, devastada por quase quatro meses de guerra e imersa em uma grave crise humanitária.

O porta-voz lamentou que a discussão sobre a UNRWA, "por mais importante que seja, desvie a atenção dos quase 27.000 mortos, 70% deles mulheres e crianças" em Gaza.

Em 7 de outubro, combatentes do Hamas lançaram um ataque em território israelense que deixou 1.140 mortos, a maioria mulheres e crianças, segundo um relatório da AFP baseado em números israelenses. Entre os mortos, estavam mais de 300 soldados.

