Polícia acusa de "terrorismo" autor de ataque a faca em igreja na Austrália

A polícia australiana acusou formalmente de cometer um "ato terrorista" o jovem de 16 anos que esfaqueou diversas vezes um bispo em uma igreja assíria de Sydney esta semana, afirmou a força de segurança nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília).

O suspeito, que foi hospitalizado depois do ataque, deve prestar depoimento em um tribunal de menores durante o dia, informou Karen Webb, comissária de polícia da região de Nova Gales do Sul.

O jovem teria supostamente realizado um trajeto de 90 minutos para chegar a uma igreja assíria na zona oeste de Sydney e desferiu seis golpes de faca no bispo Mar Mari Emmanuel.

A polícia apresentou as acusações de terrorismo depois de revisar os dispositivos eletrônicos na casa do suspeito e de interrogá-lo na cama do hospital.

Caso seja condenado, o jovem, cujo pedido para responder em liberdade foi negado, pode ficar preso para o resto de sua vida.

A polícia, no entanto, não detalhou qual ideologia poderia ter motivado o rapaz a realizar o ataque.

