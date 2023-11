A- A+

Polícia alemã procura estudantes armados que invadiram escola em Hamburgo

A polícia de Hamburgo, na Alemanha, montou uma grande operação de emergência, nesta quarta-feira (08), após dois estudantes armados invadirem uma escola. Forças táticas foram enviadas ao local pouco antes das 11h no horário local, e os alunos foram evacuados da escola. A região de Blankenese, onde fica a escola, é considerada uma das mais ricas de Hambugo.

Segundo o jornal alemão Bild, os jovens teriam se fechado em uma sala de aula ameaçando disparar a arma de fogo. Uma professora da escola distrital de Blankenese, que tem cerca de 1.150 alunos, também teria sido ameaçada pela dupla. A região de Blankenese considerada um dos bairros mais ricos de Hamburgo.

“As forças policiais já estão no local e estão tomando as medidas iniciais”, disse a Polícia de Hamburgo no X, antes conhecida como Twitter. “Atualmente há indícios de uma situação de ameaça na escola distrital de Blankenese”.

As ruas ao redor da escola foram isoladas para a caçada aos estudantes, que teriam saído da sala e fugido. Helicópteros da polícia estão sobrevoando a escola, e até o momento o paradeiro deles não é conhecido.

