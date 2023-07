Polícia alemã segue procura por leão nos arredores de Berlim; vídeo

A polícia alemã estendeu a busca, nesta sexta-feira, por um animal selvagem que se acredita ser uma leoa vagando pelos arredores de Berlim por mais de 24 horas.

Nesta quinta-feira, autoridades policiais pediram que os moradores do sul de Berlim permaneçam em casa por conta do animal que teria fugido, e duas pessoas disseram ter visto o animal perseguindo um javali em uma rua.









Registrado por elas, o vídeo do momento circula nas redes sociais. Agora, os agentes têm feito buscas, inclusive com o uso de helicópteros. Não se sabe, porém, de onde ele teria surgido, já que "não falta nenhum animal deste tipo em nenhum parque de animais, jardins zoológicos ou circos", ressaltou o porta-voz da polícia.

Esta não é a primeira vez que os alemães são instruídos a ficar atentos a animais selvagens. Em maio, moradores da cidade de Erfurt, no centro da Alemanha, viram um canguru saltando em uma rua movimentada após escapar de uma propriedade privada. Em 2019, uma cobra foi recapturada depois de ter passado vários dias solta na cidade de Herne.

Já em 2016, os tratadores do jardim zoológico alemão mataram um leão após ele ter escapado do recinto na cidade de Leipzing, ao leste, e um tranquilizante não ter sido suficiente para detê-lo.

