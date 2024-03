Polícia americana busca supremacista que fugiu da prisão após ataque armado de comparsa

A- A+

A polícia de Boise, no noroeste dos Estados Unidos, lançou uma operação de grandes proporções para capturar um supremacista branco que conseguiu escapar após um ataque armado contra o comboio que o levava para a prisão.

Skylar Meade foi levado a um hospital. Os agentes penitenciários se preparavam para levá-lo de volta à prisão na manhã de quarta-feira (20), quando um homem abriu fogo contra eles na emergência do centro médico.

Dois policias ficaram feridos, e um deles se encontra em estado grave. Um terceiro agente foi atingido por um policial por engano. Após o tiroteio, o hospital foi colocado em um "lockdown" temporário, mas já voltou a operar normalmente.

Meade, ligado ao grupo supremacista Aryan Knights, fugiu em um veículo com o homem que efetuou os disparos, identificado como Nicholas Umphenour. Uma foto do carro que teria sido usado na fuga, identificado como um Honda Civic, foi divulgada. Veja abaixo:

Ron Winegar, chefe do Departamento de Polícia de Boise, descreveu o ataque como "descarado, violento e aparentemente coordenado contra a equipe do Departamento Correcional de Idaho" com a intenção de "facilitar a fuga de um preso perigoso".

— Até o momento, não se sabe exatamente onde estão ou para onde estão indo —, acrescentou.

Meade, que nas fotos policiais aparece com a cabeça raspada e com inúmeras tatuagens no rosto e no corpo, cumpria pena por agressão a um policial. Seu histórico inclui condenações anteriores por crimes graves relacionados a drogas, roubo e contrabando. Ele foi condenado em 2016 e permaneceria preso até 2036.

