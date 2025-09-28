Dom, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Investigação

Polícia aponta causa de queda de avião no Pantanal que matou um dos maiores arquitetos do mundo

Galhos encontrados na fuselagem do avião e imagens da própria equipe ajudaram a polícia a reconstruir a dinâmica do acidente

Reportar Erro
O renomado arquiteto chinês Kongjian Yu foi uma das vítimas do acidente aéreo no MSO renomado arquiteto chinês Kongjian Yu foi uma das vítimas do acidente aéreo no MS - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apontou que o avião que caiu na região de Aquidauana, no Pantanal, na terça-feira, 23, com um dos maiores arquitetos e urbanistas do mundo, o chinês Kongjian Yu, dois documentaristas brasileiros - Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. - e o piloto Marcelo Pereira de Barros bateu em uma árvore antes da queda.

"Bateu na árvore, perdeu sustentação, caiu e incendiou. Todos morreram na hora", disse a delegada Ana Cláudia Medina em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Galhos encontrados na fuselagem do avião e imagens da própria equipe ajudaram a polícia a reconstruir a dinâmica do acidente.

Leia também

• Presidente Lula lamenta acidente aéreo que deixou quatro mortos no Pantanal

• Quem eram os dois cineastas brasileiros que morreram em queda de avião no Pantanal

• Queda de avião no Pantanal mata renomado arquiteto chinês, documentaristas brasileiros e piloto

Ainda de acordo com a reportagem publicada neste domingo, 28, o avião Cessna 175 tentou pousar fora do horário permitido para a pista. "Já era uma operação irregular, porque só poderia operar até 17h39", disse a delegada.

Testes de visibilidade foram feitos pela polícia para avaliar as condições exatas do voo. Segundo as investigações, o piloto tentou, às 18h03, sem visibilidade, fazer a primeira tentativa de pouso desalinhado e precisou arremeter.

Na segunda tentativa, a aeronave colidiu com uma árvore de cerca de 20 metros a aproximadamente 300 metros da cabeceira.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava habilitada para voo diurno, não estando equipada para voar à noite ou em condições de mau tempo. Nesse tipo de operação, o piloto precisa manter contato visual com o solo e usar o horizonte para se orientar no trajeto.

Ainda segundo a Anac, a aeronave tinha registro para serviços aéreos privados, mas não tinha autorização para operar como táxi aéreo.

Mesmo com as investigações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Força Aérea Brasileira, segue apurando o caso.

1 - O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim; 2 - O documentarista Luiz Ferras está entre as vítimas; 3 - Cineasta Rubens Crispim 4 - Piloto Marcelo Pereira. 1 - O arquiteto paisagista e urbanista chinês Kongjian Yu, professor da Universidade de Pequim; 2 - O documentarista Luiz Ferras está entre as vítimas; 3 - Cineasta Rubens Crispim 4 - Piloto Marcelo Pereira | Foto: Turenscape/Agência Fapesp/Academia Brasil



Avião foi fabricado em 1958
Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião foi fabricado em 1958 e adquirido em 2015 pelo atual proprietário, o piloto Marcelo Pereira de Barros, que morreu no acidente.

A aeronave tinha capacidade para um tripulante e três passageiros

Em 2019, a aeronave foi apreendida por causa do transporte irregular de turistas e ficou sem operar até 2024.

O advogado Djalma Silveira, que defende o piloto Marcelo Pereira de Barros no processo judicial que resultou na apreensão da aeronave, disse que ele nunca usou o avião como táxi aéreo.

"Quem conhece o Pantanal sabe a distância e o isolamento das fazendas em épocas de cheia. Os pilotos em geral usam seus aviões para prestar socorro a pessoas ilhadas, vítimas de ataques de animais peçonhentos e outras emergências. Eventualmente os fazendeiros pagam os custos de combustível, mas não é uma situação recorrente."

Segundo o defensor, Barros estava abrindo a empresa Aero Safari para voos turísticos e tinha mandado imprimir alguns cartões que foram apreendidos pela polícia.

"Isso foi usado para abrir o processo contra ele por suposta atuação como táxi aéreo, o que na verdade não ocorreu. Após a apreensão, verificou-se que ele usava uma bateria de automóvel para alimentar um sistema do avião, o que foi corrigido depois."

Silveira diz que recorreu à Justiça e conseguiu a liberação do avião em 2022. "Como a aeronave tinha ficado mais de dois anos ao relento, foi preciso fazer uma reforma acompanhada pela Anac, e ele só pôde voltar a voar em 2024.

Agora, com o falecimento dele, a ação que tramita na Justiça será extinta", diz.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter