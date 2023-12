A- A+

TRÁFICO Polícia apreende 150 kg de maconha, crack e cocaína na av. Recife; dois suspeitos são detidos Ocorrência foi encaminhada à Ceplanc, no bairro de Campo Grande

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Operações Especiais (Bope), a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e os 6º e 19º Batalhões da Polícia Militar de Pernambuco (BPM) resultou na apreensão de 140 tabletes de maconha, cinco tabletes de crack e 21 tabletes de cocaína, na noite de quarta-feira (20), na avenida Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Dois suspeitos que estavam no veículo em que os quase 150 quilos de droga foram encontrados foram apresentados na Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, Zona Norte da capital pernambucana.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco informou, nesta quinta-feira (21), os policiais levantaram informações sobre a existência de um veículo com "uma carga ilícita".

"Ao interceptar o carro, foram encontradas em seu interior caixas contendo grande quantidade de drogas", explicou a Polícia Militar.

"Diante dos fatos, dois suspeitos que estavam no veículo e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Plantões da Capital, para adoção das medidas cabíveis", completou a polícia.

