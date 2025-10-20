drogas
Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo
Droga estava escondida em embalagens de agrotóxico
Fardos com maconha estavam escondidos em meio a carga de agrotóxicos - Foto: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) deteve um caminhão, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo, que carregava 3,5 toneladas de maconha.
Os traficantes usaram embalagens de agrotóxico para encobrir a presença da droga, informou a PF.
O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da PF em Presidente Prudente, na região oeste do estado de São Paulo.
Ele foi autuado por crime de tráfico de drogas. Sua identidade ainda não foi divulgada.