drogas

Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo

Droga estava escondida em embalagens de agrotóxico

Fardos com maconha estavam escondidos em meio a carga de agrotóxicos Fardos com maconha estavam escondidos em meio a carga de agrotóxicos  - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deteve um caminhão, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo, que carregava 3,5 toneladas de maconha.

Os traficantes usaram embalagens de agrotóxico para encobrir a presença da droga, informou a PF.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da PF em Presidente Prudente, na região oeste do estado de São Paulo.

Ele foi autuado por crime de tráfico de drogas. Sua identidade ainda não foi divulgada.

