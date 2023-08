Polícia apreende 49 kg de maconha em depósito localizado em Caruaru

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco apreendeu 49 kg de maconha em um depósito na cidade de Caruaru, no Agreste. A droga foi encontrada nessa quarta-feira (23).



De acordo com a corporação, uma equipe do 1º Batalhão Integrado Especializado foi até a rua Santa Rosa, no bairro homônimo, após receber a informação de que um suspeito estaria armazenando entorpecentes na área.

Ao chegarem no local, os agentes flagraram o suspeito entrando no estabelecimento e fizeram a abordagem.



Foram encontrados 49 kg de maconha, uma balança de precisão, diversos materiais usados para embalar entorpecentes e R$ 522 em espécie.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

