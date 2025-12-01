Seg, 01 de Dezembro

APREENSÃO

Polícia apreende 70 aves silvestres em feira livre no Cordeiro, Zona Oeste do Recife

Pena prevista para o crime é de seis meses a um ano de prisão, além de multa

Aves silvestres apreendidas pela polícia no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do RecifeAves silvestres apreendidas pela polícia no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife - Foto: PMPE/Divulgação

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu 70 aves silvestres mantidas ilegalmente em uma feira livre no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, nesse domingo (30/11).

O efetivo do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) fez a fiscalização no local e primeiro encontrou 38 aves na posse de nove indivíduos. 

Nas proximidades, foram encontradas e apreendidas mais 41 aves abandonadas sem identificação dos proprietários.

Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver as aves de diversas espécies em gaiolas expostas na rua e em condições precárias. Confira abaixo.

O crime está em desacordo com o art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O texto prevê que é proibida a venda, exposição à venda, exportação, aquisição, guarda, posse em cativeiro ou depósito de  espécimes da fauna silvestres. A pena prevista é de seis meses a um ano de prisão, além de multa.

"Diante dos fatos, os suspeitos juntamente com as aves foram conduzidos à Ceplanc para as medidas cabíveis", completou a PMPE.

