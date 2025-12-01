A- A+

APREENSÃO Polícia apreende 70 aves silvestres em feira livre no Cordeiro, Zona Oeste do Recife Pena prevista para o crime é de seis meses a um ano de prisão, além de multa

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu 70 aves silvestres mantidas ilegalmente em uma feira livre no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, nesse domingo (30/11).

O efetivo do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) fez a fiscalização no local e primeiro encontrou 38 aves na posse de nove indivíduos.

Nas proximidades, foram encontradas e apreendidas mais 41 aves abandonadas sem identificação dos proprietários.

Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver as aves de diversas espécies em gaiolas expostas na rua e em condições precárias. Confira abaixo.

Aves silvestres apreendidas pela polícia no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. - Foto: PMPE/Divulgação

O crime está em desacordo com o art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O texto prevê que é proibida a venda, exposição à venda, exportação, aquisição, guarda, posse em cativeiro ou depósito de espécimes da fauna silvestres. A pena prevista é de seis meses a um ano de prisão, além de multa.

"Diante dos fatos, os suspeitos juntamente com as aves foram conduzidos à Ceplanc para as medidas cabíveis", completou a PMPE.

