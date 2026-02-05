Qui, 05 de Fevereiro

BELO HORIZONTE

Polícia apreende adolescente de 17 anos por duplo homicídio em padaria na Grande BH

Ex-namorada do jovem e uma cliente da padaria foram mortas durante o ataque; uma terceira vítima foi internada em estado grave

Adolescente de 17 anos seria o responsável pelo crime. Adolescente de 17 anos seria o responsável pelo crime.  - Foto: Reprodução/Globoplay

Duas pessoas morreram após um ataque a tiros em uma padaria de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte O crime aconteceu na última quarta-feira, 4, e vitimou uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 56 anos, segundo a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A defesa não foi localizada.

O principal suspeito pelo crime, um adolescente de 17 anos, foi localizado pouco depois dos disparos e levado à 1ª Delegacia da Polícia Civil onde prestou depoimento. A Polícia Civil autuou o jovem em flagrante por ato infracional a homicídio qualificado.

De acordo com a PM, a adolescente, ex-namorada do suspeito, trabalhava no caixa do estabelecimento. A outra vítima era cliente da padaria e foi atingida durante o ataque.

Uma adolescente de 14 anos, também funcionária do local, foi baleada na cabeça, no braço e na perna. Ela foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves em estado grave.

As investigações sobre o caso seguem a cargo da Polícia Civil que apresentará o adolescente ao Ministério Público, que avaliará a aplicação de medida socioeducativa de internação.

