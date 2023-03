Polícia apreende adolescente por ameaça de ataque a escola no Rio

A- A+

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta sexta-feira (31) uma adolescente de 12 anos suspeita de estar planejando um ataque a uma escola na capital fluminense. O Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação foram acionados para acompanhar o caso e prestar apoio psicológico à menina.

A suspeita surgiu a partir de mensagens contendo ameaças encontradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública durante monitoramento na internet. A pasta repassou as informações à Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão, foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI). As ameaças foram realizadas por meio do celular da adolescente, que foi recolhido.

De acordo com a Polícia Civil, ela admitiu ser a autora das mensagens. A menina é órfã de mãe e, segundo as investigações, tem problemas de relacionamento na escola, onde é vítima de bullying.

A operação ocorre na mesma semana em que um ataque causou uma morte e deixou cinco pessoas feridas na Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro Vila Sônia, em São Paulo. O crime foi cometido por um adolescente de 13 anos.

Nos últimos anos, houve outros episódios similares que tiveram grande repercussão no país, como os registrados em Aracruz (ES) no ano passado e em Suzano (SP) em 2019.

De acordo com levantamento da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Brasil já registrou 23 ataques em escolas desde 2002. Os pesquisadores envolvidos no estudo apontam um padrão na maioria das ocorrências e manifestam preocupação com a cooptação de jovens, geralmente com baixa autoestima, por discursos de ódio em fóruns de internet.

Mais cedo, o governo do Rio de Janeiro anunciou a criação do Comitê Permanente de Segurança Escolar. Formado por representantes da Segurança Pública e da Educação, ele irá atuar na prevenção às situações de violência nas escolas públicas e privadas do Estado.

