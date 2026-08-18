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Polícia apreende carga de mais de 1 kg de maconha escondida em polvos no aeroporto de Noronha

Droga foi apreendida por policiais militares, em ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco, nessa segunda-feira (17)

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Maconha foi encontrada em dois isopores e estava escondida entre gelo e polvos no aeroporto de Fernando de NoronhaMaconha foi encontrada em dois isopores e estava escondida entre gelo e polvos no aeroporto de Fernando de Noronha - Foto: PMPE/Divulgação

Uma carga de mais de 1,2 quilo de maconha foi apreendida por policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco, no terminal de cargas do Aeroporto de Fernando de Noronha, nessa segunda-feira (17).

Os entorpecentes do tipo flor foram identificados em dois isopores durante uma busca que contou com a ajuda de um cão farejador.

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A droga veio de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino ao arquipélago, e estava escondida entre gelo e polvos, acondicionada em seis pacotes plásticos embalados a vácuo.

Segundo a corporação, a material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis.


 

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