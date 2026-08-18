A- A+

Operação Polícia apreende carga de mais de 1 kg de maconha escondida em polvos no aeroporto de Noronha Droga foi apreendida por policiais militares, em ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco, nessa segunda-feira (17)

Uma carga de mais de 1,2 quilo de maconha foi apreendida por policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco, no terminal de cargas do Aeroporto de Fernando de Noronha, nessa segunda-feira (17).



Os entorpecentes do tipo flor foram identificados em dois isopores durante uma busca que contou com a ajuda de um cão farejador.

A droga veio de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino ao arquipélago, e estava escondida entre gelo e polvos, acondicionada em seis pacotes plásticos embalados a vácuo.



Segundo a corporação, a material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis.





Veja também