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Sertão Polícia apreende drone que sobrevoava penitenciária de Petrolina com celular e droga acoplados Suspeita é que o equipamento aéreo tentava introduzir o aparelho telefônico e a droga na unidade prisional

Um drone que transportava um celular e uma porção de maconha foi apreendido após sobrevoar as proximidades da Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), a suspeita é que o equipamento aéreo tentava introduzir o aparelho telefônico e a droga na unidade prisional.



O drone foi localizado nessa terça-feira (11), durante patrulhamento de agentes do 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp).



O efetivo recebeu a informação de que um drone estaria sobrevoando a área da penitenciária.

"A equipe realizou diligências e conseguiu localizar o drone, juntamente com um aparelho celular e uma porção de substância análoga à maconha", informou a PM.



O material apreendido foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que está investigando o caso e que outros detalhes serão repassados "em momento oportuno".

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