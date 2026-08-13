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Sertão

Polícia apreende drone que sobrevoava penitenciária de Petrolina com celular e droga acoplados

Suspeita é que o equipamento aéreo tentava introduzir o aparelho telefônico e a droga na unidade prisional

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Drone foi localizado na última terça-feira (12), durante patrulhamento de agentes do 2&ordm; Batalhão Integrado EspecializadoDrone foi localizado na última terça-feira (12), durante patrulhamento de agentes do 2º Batalhão Integrado Especializado - Foto: PMPE/Divulgação

Um drone que transportava um celular e uma porção de maconha foi apreendido após sobrevoar as proximidades da Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), a suspeita é que o equipamento aéreo tentava introduzir o aparelho telefônico e a droga na unidade prisional.

O drone foi localizado nessa terça-feira (11), durante patrulhamento de agentes do 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp).

O efetivo recebeu a informação de que um drone estaria sobrevoando a área da penitenciária.

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"A equipe realizou diligências e conseguiu localizar o drone, juntamente com um aparelho celular e uma porção de substância análoga à maconha", informou a PM.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que está investigando o caso e que outros detalhes serão repassados "em momento oportuno".

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