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drogas Polícia apreende maconha e cocaína escondidas em carga de frangos congelados no aeroporto de Noronha Agentes localizaram, dentro de três frangos congelados, diversos invólucros plásticos contendo substâncias análogas à maconha e à cocaína

Mais de 300 bigs de maconha e 134 ziplocs de cocaína foram localizados em uma carga de frangos congelados no Aeroporto Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, na tarde desse sábado (8).



Segundo a Polícia Militar, informações levantadas durante uma operação conjunta do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e da Polícia Civil apontavam a suspeita de entorpecentes em uma encomenda de frios procedente de voo do Recife.



As equipes montaram uma campana nas proximidades do galpão de cargas do aeroporto de Noronha e aguardaram o momento oportuno para abordar o recebedor da mercadoria.



"Ao ser questionado sobre a carga, o suspeito informou que havia ido apenas buscá-la e afirmou desconhecer a existência de qualquer material ilícito em seu interior", destacou a PMPE.



Durante a averiguação, os policiais localizaram, dentro de três frangos congelados, diversos invólucros plásticos contendo substâncias análogas à maconha e à cocaína.

Ao todo, foram encontrados 337 bigs de substância análoga à maconha, totalizando 424 gramas da droga, e mais 134 ziplocs com 127 gramas de substância análoga à cocaína.



"O suspeito foi novamente questionado sobre o material encontrado, mas declarou não ter conhecimento sobre a origem ou o conteúdo dos entorpecentes", ressaltou a corporação.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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