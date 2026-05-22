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Crime

Polícia apreende mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa no Rio de Janeiro

Material estava denreo de um ônibus, em Nova Iguaçu

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Os agentes também recolheram centenas de camisas da Seleção Brasileira com indícios de falsificação.Os agentes também recolheram centenas de camisas da Seleção Brasileira com indícios de falsificação. - Foto: PCRJ/DIVULGAÇÃO

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, nesta quinta-feira (21), mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo de 2026. 

A apreensão ocorreu no interior de um ônibus, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a mesma ação, os agentes também recolheram centenas de camisas da Seleção Brasileira com indícios de falsificação.

A ocorrência foi resultado da investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. O material estava armazenado no compartimento de cargas do veículo e seria distribuído na capital e em municípios da região metropolitana.

Segundo a polícia, todo o material apreendido passará por perícia e, logo depois, será inutilizado, por violar direitos de propriedade e normas de defesa do consumidor.

A delegacia especializada informou que segue com as investigações para identificar novas rotas de circulação de produtos falsificados, além de apurar a origem e os locais de produção do material irregular.

Febre nacional, as figurinhas da Copa são vendidas, regularmente, por cerca de R$ 7 o pacote com sete unidades. O álbum de 2026 é a maior edição já feita, com 980 figurinhas e 48 seleções.

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