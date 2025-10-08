A- A+

OPERAÇÃO Polícia apreende mais de 30 mil garrafas em fábrica clandestina de bebidas em Vitória de Santo Antão Durante as diligências, dois galpões foram interditados pelos órgãos de segurança

Uma ação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco resultou na interdição de dois estabelecimentos industriais utilizados para a fabricação clandestina de bebidas alcoólicas no município de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado.

Promovida em parceria com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Receita Federal, a ação resultou na apreensão de mais de 30 mil garrafas e aproximadamente 40 mil litros de substância etílica.

Durante as diligências, dois galpões foram interditados pelos órgãos. A investigação revelou que um dos locais era utilizado para a lavagem e remoção de rótulos de garrafas usadas, enquanto o outro era destinado ao envasamento de novos produtos.

Nos locais foram constatadas diversas irregularidades sanitárias e fiscais, incluindo a ausência de selos oficiais, falta de licença do Mapa para o envasamento, uso indevido de garrafas de outras marcas e ausência de condições adequadas de higiene.

Também foram encontradas garrafas de marcas conhecidas que seriam possivelmente reutilizadas para comercialização fraudulenta, configurando falsificação de marca e colocando em risco a saúde dos consumidores. O maquinário utilizado na produção ilegal foi apreendido.

Confira as imagens da ação da Polícia Civil:

Material localizado foi apreendido e fábricas interditadas | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

No total, 13 pessoas foram conduzidas à Delegacia do Consumidor (Decon): 11 foram identificadas como funcionários e liberadas após a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Já outras duas pessoas, identificadas como responsáveis pela operação e o manipulador químico, foram autuadas em flagrante delito e serão apresentadas em audiência de custódia.

Casos em Pernambuco

De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), no final da manhã desta quarta-feira (8), o estado contabiliza um total de 31 notificações de possível intoxicação por metanol.

Entre os casos investigados, três já foram descartados. Até o momento, a capital pernambucana é o município com o maior número de notificações, somando sete notificações.

