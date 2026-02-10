Ter, 10 de Fevereiro

ABUSO INFANTIL

Polícia apreende Mercedes de piloto de avião suspeito de manter rede de abuso sexual infantil

Veículo era utilizado por ele para transportar as vítimas

Piloto da Latam preso em Congonhas, suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentesPiloto da Latam preso em Congonhas, suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta segunda-feira, 9, uma Mercedes-Benz do piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso por suspeita de integrar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com a investigação, o veículo era utilizado por ele para transportar as vítimas. O automóvel foi periciado, liberado e será devolvido para a esposa ou à advogada de Lopes.

O piloto usava documentos falsos para conseguir levar crianças e adolescentes a motéis. Segundo a investigação, os abusos eram cometidos há ao menos oito ano. A defesa dele não foi localizada

O piloto estava dentro de uma aeronave, no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, quando foi abordado e preso. Em nota, a Latam informou que o piloto foi preso durante os procedimentos de embarque do voo LA3900, com destino ao Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, ele teria "comprado" três meninas de 10, 12 e 14 anos, netas de uma mulher de 55 anos, que também foi presa durante operação.

"Quando ele tinha contato físico com as crianças, ele as estuprava"
A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa(DHPP), responsável pela investigação afirmou em coletiva na segunda-feira, que "quando ele tinha contato físico com as crianças, ele as estuprava".

"Ele tinha contato com algumas das vítimas e ele levava até para motel com RG de pessoa maior de idade. Uma delas, ele começou a abusar com 8 anos e hoje ela já está 12. A outra acabou de fazer 18 anos, uma das vítimas. Quando ele tinha contato físico, real, com essas crianças, então ele as estuprava", diz a delegada.

O inquérito policial começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.
 

