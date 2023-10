Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em sítio na zona rural de Tacaimbó

A- A+

Em uma operação conjunta de combate ao tráfico de drogas, policiais militares e civis realizaram uma apreensão de 988 quilos de maconha no Sítio Melancia, zona rural de Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco.



A ação foi desencadeada após denúncias sobre atividades suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Ao chegarem à propriedade, os agentes de segurança avistaram um indivíduo em "atitude suspeita" tentando fugir. Ele foi alcançado e terminou detido.

Durante buscas na área, os policiais localizaram os 988 quilogramas de maconha, acondicionados em sacos. Além da droga, foi apreendida uma pistola calibre .380, juntamente com um carregador e 21 munições do mesmo calibre.

O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, onde serão tomadas as providências legais.



A operação foi efetuada pelo 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (1º BIEsp), em colaboração com agentes do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

