Polícia apreende R$ 445 mil em ação que teve como alvo inspetor que posou com maço de dinheiro

Alvo de uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), nesta quinta-feira (18), o inspetor-geral da Secretaria municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói (Nittrans), município da Região Metropolitana do Rio, Wagner Pereira dos Santos, é conhecido por se gabar nas redes sociais. Ele já postou uma foto ostentando um maço de dinheiro. Com o servidor, foram apreendidos R$ 445 mil.

De acordo com a investigação da polícia, Santos e outros servidores da Nittrans fariam parte de um suposto esquema de extorsão contra motorista de vans — investigadores afirmam que o grupo fez centenas de vítimas.

Na ação desta quinta, os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão na capital e no município de Niterói, incluindo a sede da Nittrans. O objetivo da operação, de acordo com a Polícia Civil, foi arrecadar elementos para seguir com a investigação sobre o esquema de cobrança de valores indevidos para "aliviar" as fiscalizações das vans que rodam no Centro de Niterói.

Além do dinheiro encontrado com Santos, foram apreendidos também celulares e computadores.

