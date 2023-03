A- A+

Recife Polícia apreende sacolas com drogas que seriam arremessadas no presídio do Complexo do Curado Nas embalagens, além da droga, os agentes encontram uma bateria e três carcaças de celulares, além de cinco películas

Mais de 1,400 kg de maconha e oito garrafas com cola de sapateiro, que seriam arremessadas para o interior do Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, no Complexo do Curado, no bairro do Sancho, na Zona Oeste do Recife, foram encontradas por agentes do 12º BPM, na manhã nesta sexta-feira (10).



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, a equipe fazia rondas no bairro quando suspeitos que estavam com a droga avistaram a viatura e fugiram, deixando sacolas para trás.

Nas embalagens, além da droga, os agentes encontram uma bateria e três carcaças de celulares, além de cinco películas.

Segundo a PM, todo o material foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Oeste do Recife.



Ninguém foi preso até o momento.

