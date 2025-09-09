A- A+

POLÍCIA Crumble: polícia apreende em Petrolina mais de 700g de nova droga derivada da flor da maconha De acordo com a Polícia Militar, ocorrência é considerada "rara" no estado; 100g de crumble chegam a custar R$ 7 mil

A Polícia Militar de Pernambuco apreendeu, na segunda-feira (8), em Petrolina, no Sertão do estado, 730 gramas de crumble, uma nova droga derivada da flor da maconha.

Segundo a corporação, o valor de venda do entorpecente é estimado em R$ 7 mil a cada 100 gramas. Em alguns estados, o quilo pode custar até R$ 300 mil.

Droga que tem chamado atenção de especialistas e autoridades em saúde em várias regiões do país, a crumble tem "altíssimo poder psicoativo" e é obtida com uso de solventes, num processo químico que potencializa o teor de tetrahidrocanabinol (THC), principal composto psicoativo encontrado na maconha.

Esse processo de extração gera uma droga com concentração de 60% a 90% de THC. Por isso, a crumble também é conhecida como "droga gourmet" e "supermaconha".

A apreensão, considerada rara no estado, foi efetuada por policiais militares do 5º Batalhão.

"Com ajuda de informações levantadas pelo serviço de Inteligência, o efetivo chegou a dois locais distintos na cidade, que serviam de base para armazenamento dos entorpecentes", explicou a polícia. Uma pessoa que estava em um dos endereços foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Além da crumble, a polícia apreendeu na operação 1,45 kg de haxixe e 44 comprimidos de ecstasy. Todo o material também foi encaminhado à delegacia.

